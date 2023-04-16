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Spor

Beşiktaş'ın serisi sona erdi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu skor ile siyah-beyazlıların 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

AA16 Nisan 2023 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın serisi sona erdi
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son oynadığı 5 maçta 15 puan elde eden siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı.

Beşiktaş, ligde puanını 56'ya yükseltirken, 3. sıradaki yerini korudu.

Trabzonspor, 2 maç sonra puan elde etti

Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra puan kazandı.

Sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olan ve ardından deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde 1 puana aldı.

Trabzonspor, puanını 45'e yükselterek 6. sırada kendisine yer buldu.

İki oyuncu cezalı duruma düştü

Bordo-mavili takımda 2 oyuncu cezalı duruma düştü.

Karadeniz ekibinde Bakasetas ve Gbamin, 4. sarı kartlarını görerek gelecek hafta deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında oynama şanslarını kaybetti.

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