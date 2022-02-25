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Spor

Beşiktaş'ın Sivas uçağına hava muhalefeti engeli

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın uçağı Sivas'taki olumsuz hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı.

25 Şubat 2022 Cuma 18:06 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 18:06
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Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın uçağı rötar yaptı.

Karşılaşma için saat 17.00'de kalkacak uçakla kente gidecek siyah-beyazlıların uçağı Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Beşiktaş, Sivasspor ile cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

6 EKSİK VAR

Beşiktaş'ın Sivas kadrosunda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup yer almıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

Takımımız Sivas'taki olumsuz hava muhalefetinden dolayı uçuşu ileri bir saate almıştır. Takımımız şimdilik Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye devam etmektedir.

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