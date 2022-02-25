Beşiktaş'ın Sivas uçağına hava muhalefeti engeli

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın uçağı rötar yaptı.
Karşılaşma için saat 17.00'de kalkacak uçakla kente gidecek siyah-beyazlıların uçağı Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Beşiktaş, Sivasspor ile cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
6 EKSİK VAR
Beşiktaş'ın Sivas kadrosunda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup yer almıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:
Takımımız Sivas'taki olumsuz hava muhalefetinden dolayı uçuşu ileri bir saate almıştır. Takımımız şimdilik Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye devam etmektedir.