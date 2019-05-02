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Beşiktaş'ın son gözdesi Andrea Petagna

Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Beşiktaş, Burak Yılmaz'a İtalya'dan partner buldu. SPALın 23 yaşındaki gol makinesini gündemine alan Kartal, A. Madrid, Leicester City, ve Eintracht Frankfurt'la kapışıyor.

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BİR yandan Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Pektemek ve Cyle Larin’in gelecek sezon takımda olmayacağı gerçeğinden hareket eden ve elinde Burak Yılmaz’dan başka santrfor bulunmayan Siyah-Beyazlı yönetim, golcü arayışlarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Kartal’ın transfer listesindeki isimlerin başında İtalyan golcü Andrea Petagna geliyor.
 
SPAL’IN DERDİ PARA
 
İSPANYOL basınına sızan bilgiye göre, Serie A ekiplerinden Atalanta ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon SPAL'a kiralanan 23 yaşındaki golcüyle Atletico Madrid, Leicester City, Eintracht Frankfurt ve Rusya’dan bir kulüple birlikte Beşiktaş ilgileniyor. Milan altyapısından yetişen oyuncunun transferinde öncelik SPAL kulübünde ancak 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu İtalya’nın bu küçük kulübünü aşacağı için diğer seçenekler ön plana çıkıyor.
 
DEVLER LİGİ’Nİ İSTİYOR
 
SPAL’DA 32 maçta 14 gol atarak kalitesini ispatlayan Petagna’nın Şampiyonlar Ligi hayali bulunduğu ve direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği belirtildi. Beşiktaş sezonu Devler Ligi potasında tamamlaması halinde İtalyan oyuncunun menajeriyle doğrudan temas kurulacak. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış bir oyuncuyu yüksek bir bonservis ödemeden almanın hesaplarını yapan Fikret Orman ve ekibi, 350 bin euroya oynayan Petagna’yı ikna etmeye çalışacak.
 
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