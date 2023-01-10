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Spor

Beşiktaş'ın teklifi belli oldu! Vincent Aboubakar'dan yeşil ışık

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılığı beklenirken Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandı. Al-Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlılara sıcak baktığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

A Spor10 Ocak 2023 Salı 21:56 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın teklifi belli oldu! Vincent Aboubakar'dan yeşil ışık
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Wout Weghorst'un ayrılığına hazırlanan Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 sene kontrat 2.5 milyon euro yıllık ücret sözlü teklifte bulundu.

Aboubakar teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti.

Al-Nassr'la sözleşme fesihten sonra Aboubakar ve Beşiktaş resmi boyuta geçecek.

ABOUBAKAR'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta 2 dönem forma giyen Vincent Aboubakar, bu iki dönemde de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlı formayla toplam 67 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 35 gol, 6 asist yapan Kamerunlu golcü, bir kez de Türkiye Kupası kaldırdı.

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