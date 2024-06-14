Geride bıraktığımız sezon ligde istediği başarıya ulaşamayan Beşiktaş'ta transfer gerçeği ortaya çıktı.

ESPN'de yer alan habere göre; Beşiktaş, 1 Şubat 2023 tarihinde Sao Paulo'nun 23 yaşındaki sol beki Welington'a bir teklifte bulundu.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş'ın bu teklifinin 3.5 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğu ifade edildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Ancak Brezilya ekibi Sao Paulo'nun Beşiktaş'ın bu teklifini reddettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sao Paulo formasıyla geçtiğimiz sezon 24 resmi maça çıkan 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Welington, 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.