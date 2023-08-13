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Spor

Beşiktaş'ın Telisca ısrarı devam ediyor

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı Al-Nassr'dan transfer etmek için resmi hamlede bulundu. İşte detaylar...

13 Ağustos 2023 Pazar 11:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Telisca ısrarı devam ediyor
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Beşiktaş Yönetimi, taraftarların yıldız transferi talebinin ardından harekete geçti. Beşiktaş, Anderson Talisca'yı transfer edebilmek için görüşmelere başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam eden 29 yaşındaki Talisca için ateşi yaktı. Yönetim, daha önce Beşiktaş forması giyen Talisca'yı siyah-beyazlı takıma geri getirmek için teklifini yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN 12 MİLYON EURO

Beşiktaş, Al-Nassr'dan Talisca'yı transfer etmek için Nisan ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Brezilyalı için Suudi Arabistan ekibine 12 milyon euroluk teklif yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, Talisca için görüşmelere başlandığını doğrularken, bu transferin zor olduğunu ancak gerçekleştirebilmek adına gerekenin yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş cephesi, Al-Nasrr ile anlaşması halinde, yılda 10 milyon euro kazanan Talisca ile maaş pazarlığına başlayacak.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca için "Come to Beşiktaş" ateşini yakarak, Brezilyalı yıldızın sosyal medya hesabına binlerce yorum yaptılar.

TALISCA KİMDİR?

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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