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Spor

Beşiktaş'ın Tirana kadrosu açıklandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Tirana kadrosu açıklandı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk'a götüreceği oyuncular şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Javier Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut."

Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic kafileye dahil edilmedi.

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