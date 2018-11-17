Beşiktaş'ın toplam borcu 2 milyar 495 milyon 267 bin TL
Beşiktaş'ın toplam borcu 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olarak açıklandı.
Beşiktaş Divan Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı. Buna göre Siyah Beyazlı ekibin borcunun 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olduğu belirtildi.
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