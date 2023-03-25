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Spor

Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen 2023'ün ilk divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün toplam borcu açıklandı.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu
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Beşiktaş Kulübünde divan kurulu toplantısı başladı ve kulübün borcu açıklandı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2023 yılının ilk toplantısına, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı açılış konuşmasında, tüzük tadiliyle ilgili çalıştıklarını ve haziran ayında bunu olağanüstü genel kurula getireceklerini kaydetti.

Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2022 itibarıyla net borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 lira olduğunu açıkladı.

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