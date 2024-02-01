İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3714
  • EURO
    32,866
  • ALTIN
    1994.71
  • BIST100
    8615.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Trabzonspor kabusu! Sahasında 6 maçtır kazanamıyor
Spor

Beşiktaş'ın Trabzonspor kabusu! Sahasında 6 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk ettiği son 6 maçta 2 mağlubiyet, 4 beraberlik yaşadı. Rakibine karşı sahasında son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde eden siyah-beyazlılar, pazar günü bu kötü seriyi bitirmek istiyor.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Trabzonspor kabusu! Sahasında 6 maçtır kazanamıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, 4 Şubat Pazar günü evinde Trabzonspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, ligde geride kalan 23 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle 36 puanla dördüncü sırada yer alırken, bordo-mavililer ise 11 galibiyet, 4 beraberlik 8 mağlubiyetle aldığı 37 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

İKİ TAKIM DA SON HAFTALARDA KAZANAMIYOR

Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'de son haftalarda aldıkları kötü sonuçlarla dikkat çekiyor. Kartal, son 3 mücadelesinde 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken, Karadeniz ekibi ise oynadığı son 4 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. İki takım da bu kötü gidişatlarına hafta sonu birbirleriyle oynayacakları karşılaşmada son vermek istiyor.

Trabzonspor, deplasmanda kazandığı takdirde İstanbul temsilcisiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak. Beşiktaş da saha avantajını kullanarak galip gelip hem bordo-mavililerin önüne geçmek hem de taraftarıyla arasını düzeltmenin peşinde.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'A KARŞI EVİNDE GALİBİYETE HASRET

Kara Kartal, ligde Trabzonspor'u konuk ettiği son 6 mücadelede 3 puanla tanışamadı. Söz konusu süreçte 2 mağlubiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş, attığı 10 gole karşılık, filelerinde 12 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, ayrıca bu 6 maçta yaşadığı 2 yenilgiyi 2-1'lik, 4 beraberliği de 2-2'lik skorlarla aldı.

Kartal, Dolmabahçe'de Karadeniz temsilcisini en son 2016-2017 sezonunda 5 Kasım 2016 tarihinde 2-1 yenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.