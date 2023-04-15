İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu! 2 eksik var
Spor

Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu! 2 eksik var

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu! 2 eksik var
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, Trabzonspor maçı kafilesine şu isimleri dahil etti:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl

N'KOUDOU 6 MAÇ SONRA KADRODA

Teknik direktör Güneş, N'Koudou'yu 6 maç sonra kadroya dahil etti.

Son olarak 23. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen siyah-beyazlı oyuncu; Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarında kadroya alınmayarak takımdan uzak kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.