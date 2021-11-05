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Spor

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala ve Gökhan Töre kadroda yer almadı.

AA5 Kasım 2021 Cuma 19:44 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 19:44
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Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroda yer aldı.

Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan ve Sporting Lizbon maçında forma giyemeyen Domagoj Vida da yarınki karşılaşma için kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kam kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Texeira.

Kadroda yer almayan isimler ise şöyle:

Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala ve Gökhan Töre.

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