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Spor

Beşiktaş'ın transfer listesine sürpriz bir isim eklendi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yeni bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar Marsilya forması giyen Ruslan Malinovsky'i listesine aldı.

4 Ağustos 2023 Cuma 23:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın transfer listesine sürpriz bir isim eklendi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eldeki bazı oyuncuların sezon ortasında Afrika Kupasına gitmesi sebebiyle Afrikalı olmayan oyuncu kadrosuna katmak istiyor.

Buna göre listesini hazırlayan siyah-beyazlılar için yeni bir isim gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marsilya forması giyen Ruslan Malinovsky ile Torino ve Beşiktaş ilgileniyor.

Henüz resmi temas olmadığı belirtilirken iyi bir teklif olması halinde Ukraynalı ofansif orta saha oyuncusu takımdan ayrılmaya sıcak bakabilir.

Fransız ekibi geçtiğimiz sezonun ortasında Atalanta'dan kiraladığı 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini bu yaz transfer döneminde 10 milyon euro bedelle aldı.

Tecrübeli orta saha Malinovsky geçen sezon toplam 38 maçta 3 gol 3 asist kaydetti.

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