Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 3 isim ön planda... Tecrübeli hocanın listesinin ilk sırasında Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi yer alıyor.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Ada kulübüne kiralama teklifi yapılırken, Norveçli yıldızın menajeriyle görüşmeler sürüyor. Elyounoussi'nin Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade ediliyor.

YÖNETİM YANIT BEKLİYOR

Uzun süredir gündemde olan Yevhen Konoplyanka listenin ikinci sırasında yer alıyor... Schalke'ye ve Ukraynalı yıldıza teklifini ileten Siyah- Beyazlılar şu anda yanıt bekliyor.

KİRALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Everton formasını giyen Yannick Bolasie de bir başka aday.. Beşiktaş yönetimi, Elyounoussi ve Konoplyanka'da sorun çıkması halinde Kongolu yıldızı kiralamayı düşünüyor.

(Takvim)