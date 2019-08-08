Beşiktaş'ın transfer listesinin başında Elyounoussi var
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinin ilk sırasında Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi yer alıyor. Konoplyanka ve Yannick Bolasie konusunda pazarlıklar devam ediyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 3 isim ön planda... Tecrübeli hocanın listesinin ilk sırasında Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi yer alıyor.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Ada kulübüne kiralama teklifi yapılırken, Norveçli yıldızın menajeriyle görüşmeler sürüyor. Elyounoussi'nin Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade ediliyor.
YÖNETİM YANIT BEKLİYOR
Uzun süredir gündemde olan Yevhen Konoplyanka listenin ikinci sırasında yer alıyor... Schalke'ye ve Ukraynalı yıldıza teklifini ileten Siyah- Beyazlılar şu anda yanıt bekliyor.
KİRALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR
Everton formasını giyen Yannick Bolasie de bir başka aday.. Beşiktaş yönetimi, Elyounoussi ve Konoplyanka'da sorun çıkması halinde Kongolu yıldızı kiralamayı düşünüyor.
(Takvim)
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