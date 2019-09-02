Beşiktaş'ın transferinden vazgeçtiği Konoplyanka, Shakhtar Donetsk'e gidiyor
Beşiktaş ile transferde ismi anılan Yevhen Konoplyanka'nın yeni durağı belli oluyor. Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş ile adı geçen Yevhen Konoplyanka, ülkesi Ukrayna'nın öne gelen takımlarından Shakhtar Donetsk'e transfer olmaya yakın.
BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇMİŞTİ
Beşiktaş, Konopylanka ile uzun süre ilgilenmiş ancak maaşı konusunda anlaşamayınca Tottenham'dan Nkoulou'ya imza attırmıştı.
Yevhen Konoplyanka, 2017 yılında İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan Schalke'ye 12.5 milyon euroya transfer oldu. 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka, geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistle oynadı.
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