Beşiktaş'ın transferinden vazgeçtiği Konoplyanka, Shakhtar Donetsk'e gidiyor Beşiktaş ile transferde ismi anılan Yevhen Konoplyanka'nın yeni durağı belli oluyor. Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş ile adı geçen Yevhen Konoplyanka, ülkesi Ukrayna'nın öne gelen takımlarından Shakhtar Donetsk'e transfer olmaya yakın.