Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı.
Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın UEFA kadrosu:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok.
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu.
Orta Saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muci, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes.
Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka.