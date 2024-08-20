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Spor

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı ekipte kadroda yer almayan isimler dikkat çekti.

20 Ağustos 2024 Salı 12:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı.

Takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın UEFA kadrosu:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok.

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu.

Orta Saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muci, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes.

Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka.

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