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Spor

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu
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Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların listesinde yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da yer aldı.

Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü sahasında Arnavutluk ekibi Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana da 25 kişilik kadroda yer aldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Liste A

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Emrecan Bulut

Onur Bulut

Gedson Fernandes

Omar Colley

Ersin Destanoğlu

Rachid Ghezzal

Mert Günok

Amir Hadziahmetovic

Ajdin Hasic

Kerem Atakan Kesgin

Semih Kılıçsoy

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Francisco Montero

Jackson Muleka

Jean Onana

Valentin Rosier

Salih Uçan

Necip Uysal

Emrecan Uzunhan

Berkay Vardar

Kartal Kayra Yılmaz

Utku Yuvakuran

Liste B

Demir Ege Tıknaz

Göktuğ Baytekin

Aytuğ Batur Kömeç

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Cemal Azad Demir

Emir Yaşar

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