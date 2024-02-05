Beşiktaş'ın William Carvalho transferine maaş engeli çıktı

Beşiktaş'ın gündemine gelen William Carvalho için beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya öncelik verdi. Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında Real Betis'ten William Carvalho da yer alıyordu.
İspanyol ekibini ikna etmeye uğraşan siyah-beyazlılar, 3.5 milyon euro'luk maaşı düşüremedi.
İndirim olmazsa 31 yaşındaki orta sahanın transferi rafa kalkacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon 17 karşılaşmada görev alan Carvalho, 3 asiste imzasını attı.