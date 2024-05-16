İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2368
  • EURO
    35,1442
  • ALTIN
    2467.53
  • BIST100
    10320
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın yeni adayı: Stefano Pioli
Spor

Beşiktaş'ın yeni adayı: Stefano Pioli

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş son olarak gündemine Stefano Pioli'yi aldı.

Sabah16 Mayıs 2024 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni adayı: Stefano Pioli
ABONE OL

Teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran ve ardından takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetimi, yeni hocasını aramaya devam ediyor.

Yerli-yabancı birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların gündeminde Stefano Pioli ismi yeniden ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından Jose Mourinho ismini gündeme gelince, Başkan Hasan Arat da rotasını tecrübeli ve dünyaca tanınan isimlere çevirmek durumunda kaldı.

HÜSEYİN YÜCEL TAKİPTE

Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında birkaç hafta önce menajeri Giuffrida ile görüşülen Stefano Pioli yeniden gündeme geldi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in, Maurizzio Sarri ile görüşmesi beklenirken, sezon sonunda Milan'dan ayrılacak olan Pioli'nin menajeri Giuffrida ile görüştüğü ifade edildi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in, tecrübeli teknik adam için menajerinden ön bildi aldığı; Pioli'nin istediği maaş, tazminat ve transfer bütçesi gibi konularda detaylı bir rapor istediği belirtti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş'ta yerli adaylar arasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri ilk iki sırada yer almaya devam ediyor. Yabancı teknik adam olarak birçok isimle görüşen siyah-beyazlıların, takımın başına getirmek istediği hocalar arasında Edin Terzic ismi yerini korurken; Milan'ı bu sezon İnter'in ardından ikinci sıraya taşıyan Stefano Pioli'nın adı yeniden telaffuz edilmeye başlandı. Yönetimin İtalyan hocayla önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.