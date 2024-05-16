Beşiktaş'ın yeni adayı: Stefano Pioli

Teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran ve ardından takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetimi, yeni hocasını aramaya devam ediyor.

Yerli-yabancı birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların gündeminde Stefano Pioli ismi yeniden ön plana çıktı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından Jose Mourinho ismini gündeme gelince, Başkan Hasan Arat da rotasını tecrübeli ve dünyaca tanınan isimlere çevirmek durumunda kaldı.

HÜSEYİN YÜCEL TAKİPTE

Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında birkaç hafta önce menajeri Giuffrida ile görüşülen Stefano Pioli yeniden gündeme geldi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in, Maurizzio Sarri ile görüşmesi beklenirken, sezon sonunda Milan'dan ayrılacak olan Pioli'nin menajeri Giuffrida ile görüştüğü ifade edildi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in, tecrübeli teknik adam için menajerinden ön bildi aldığı; Pioli'nin istediği maaş, tazminat ve transfer bütçesi gibi konularda detaylı bir rapor istediği belirtti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş'ta yerli adaylar arasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri ilk iki sırada yer almaya devam ediyor. Yabancı teknik adam olarak birçok isimle görüşen siyah-beyazlıların, takımın başına getirmek istediği hocalar arasında Edin Terzic ismi yerini korurken; Milan'ı bu sezon İnter'in ardından ikinci sıraya taşıyan Stefano Pioli'nın adı yeniden telaffuz edilmeye başlandı. Yönetimin İtalyan hocayla önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor.