Beşiktaş'ın yeni defans ikilisi Pepe ile Roco

Kara Kartal'ın tecrübeli futbolcusu Domagoj Vida, takımının geçen gün Konyaspor'la oynadığı mücadelede kırmızı kart görüp oyundan atılmıştı.

Hırvat savunmacı, bu durumdan dolayı takımını sıradaki Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında yalnız bırakacak.

Vida, milli ara sonrasında 9. haftada oynanacak Göztepe mücadelesinde görev yapamayacak. Deneyimli ismin yerine bu maçta takımın Şilili stoperi Enzo Roco forma giyecek.

DOMAGOJ VIDA'YA UYARI

Konyaspor karşısında kırmızı kartla oyun dışı kalan Domagoj Vida'nın maçında daha başında sarı kart görmesi teknik ekibi kızdırdı. Gereksiz bir pozisyonda kart gören Vida ile görüşen Şenol Güneş'in, öğrencisini gereksiz kart görmesi konusunda uyarırken, "Maçın daha başında o hareketin senin gibi tecrübeli bir stopere yakışmadı. Daha dikkatli ol" dediği bildirildi.