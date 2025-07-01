Beşiktaş dün sürpriz bir şekilde İngiliz golcü Tammy Abraham'ın transferini bitirdi. 27 yaşındaki golcünün Beşiktaş'a maliyetinin toplam 15 milyon euro olacağı bildirildi. Forzaroma.it konuyla ilgili aktardığı detaylar şöyle: "Roma birkaç saat önce bütçeyi ayarlamayı başardı. Kulüp hesapları düzene koymak için ihtiyaç duyulan 13 milyon euroluk sermaye kazancını buldu. Birkaç gün önce Zenit'e 'Hayır' diyen Tammy Abraham, Beşiktaş'ı kabul etti. Böylece Roma'nın kasasına 15 milyon euro girecek, bunun 8 milyonu sermaye kazancı olacak. Bu rakam bilançoda yaklaşık 12 milyon euroya denk gelecek. Ayrıca Roma sezon başına 5 milyon euroluk bir maaş giderinden kurtulacak."

Beşiktaş ile 3+1 yıllık anlaşma imzalayacağı bildirilen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu. Roma'ya şu an F.Bahçe'yi çalıştıran Mourinho tarafından transfer edilen Abraham, Sarı-Kırmızılılar'la çıktığı 120 maçta 37 gol atıp, 13 de asist yaptı. Abraham en yüksek gol ortalamasını ise Aston Villa'da yakaladı. İngiliz golcü burada 40 maçta 26 gol ve 3 asistle göz doldurdu.