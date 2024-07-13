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Spor

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile İstanbul'da!

Süper Lig devi Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile'yi renklerine bağladı. Siyah beyazlılar ile resmi sözleşmeye imza atacak olan Immobile, İstanbul'a geldi.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 01:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile İstanbul'da!
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Süper Lig devi Beşiktaş, dünya yıldızı futbolcu Ciro Immobile transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan golcü, kendisini siyah beyazlı kulübe bağlayacak olan sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Siyah beyazlı kulübün, görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Immobile, Roma'dan İstanbul'a geldi.

İtalyan yıldızın taşıyan uçak, saat 00.35 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile birlikte gelen 34 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda siyah beyazlı taraftar karşıladı.

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