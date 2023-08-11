Beşiktaş'ın yeni gözdesi Saba Sazonov

Transfer döneminde savunmaya yeni bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın son gözdesi ortaya çıktı.

Rus basınından Sport 24'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Dinamo Moskova forması giyen Saba Sazonov ile ilgilendiği belirtildi.

3 MİLYON EURO TEKLİF HAZIRLIĞI

Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazır olduğu aktarıldı.

Gürcü savunma oyuncusunun ise kariyerine 5 büyük ligde devam etmek istediği aktarıldı. Sazonov'un 5 büyük ligden gelen transfer teklifleri değerlendirdiği öne sürüldü.

KONTRATI GELECEK YIL BİTİYOR

Dinamo Moskova'nın ikinci takımından 2022 yılında A takıma yükselen Sazonov'un Rus ekibi ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.