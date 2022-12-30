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Spor

Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Ahmet Kandemir'den boşalan başantrenörlük görevine Igor Milicic'in getirildiği açıklandı.

30 Aralık 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu
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Ahmet Kandemir ile yollarını ayıran Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda, başantrenörlüğe Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Milicic getirildi.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlüğüne Hırvat asıllı Polonyalı çalıştırıcı Igor Milicic getirilmiştir. Igor Milicic aynı zamanda Polonya A Milli Basketbol takımının Başantrenörlük görevini yürütmektedir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Igor Milicic'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."

IGOR MİLİCİC KİMDİR?

9 Haziran 1976 doğumlu olan Igor Milicic antrenörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda Polonya'nın AZS Koszalin takımında başlamıştır. Burada yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Milicic, aynı sezonun Mart ayında Başantrenörlüğe yükselmiştir.

2015-2016 sezonunda şampiyonluklar yaşayacağı Anwil Wloclawek takımının başantrenörlüğünü yapmaya başladı. Wloclawek ile 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 yıllarında Polonya Ligi'nde şampiyonluklar yaşayan Igor Milicic, bu yıllarda Polonya'da 3 kez yılın en iyi antrenörü seçildi. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022'de Polonya Kupasını, 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında ise Polonya Süper Kupasını kazandı.

2020-2021 sezonunda Polonya ekibi Stal Ostrow Wielkopolski takımında görev yapmaya başlayan Igor Milicic, 2020-2021 sezonunda takımına FIBA Europe Cup Finali oynatan Milicic bir kez daha Polonya'da yılın antrenörü seçildi.

Igor Milicic, 2021-2022 sezonunda Polonya A Milli Takımı Başantrenörlüğü görevini üstlendi. FIBA EuroBasket 2022'de Polonya Milli Takımını yarı finale taşıdı.

Igor Milicic, 2022-2023 sezonu Aralık ayında Beşiktaş Emlakjet'in başantrenörlüğüne getirildi.

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