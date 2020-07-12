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Spor

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta maç kadrosu belli oldu.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 15:14 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 15:14
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Siyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir kadroya alınmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

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