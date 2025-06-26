İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,781
  • EURO
    46,7886
  • ALTIN
    4274.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın yeni oyun kurucusu Lisa Lucette Djamila Berkani
Spor

Beşiktaş'ın yeni oyun kurucusu Lisa Lucette Djamila Berkani

Beşiktaş BOA, 28 yaşındaki Fransız oyun kurucu Lisa Lucette Djamila Berkani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni oyun kurucusu Lisa Lucette Djamila Berkani
ABONE OL

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Fransız oyun kurucu Lisa Lucette Djamila Berkani'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'mız, 2025/2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Fransız oyuncu Lisa Lucette Djamila Berkani ile sözleşme imzaladı. Lisa Berkani'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Fransa ekibi Tango Bourges'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu İtalya takımı Reyer Venezia'da geçirdi.

  • Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı
  • Lisa Lucette Djamila Berkani
  • transfer

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.