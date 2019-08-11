Beşiktaş'ın yeni sol beki Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın Guingamp’tan kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın Guingamp’tan kadrosuna kattığı Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
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