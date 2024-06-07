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Spor

Beşiktaş, yeni yönetim kurulu danışmanını açıkladı!

Beşiktaş, Brad Friedel'ın 2 yıllığına yönetim danışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

7 Haziran 2024 Cuma 20:15 - Güncelleme:
Beşiktaş, yeni yönetim kurulu danışmanını açıkladı!
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Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni yönetim danışmanını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bradley Howard Friedel'ı, yönetim danışmanlığı görevine getirildiği açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

"Kulübümüzden Bilgilendirme

Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.

Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

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