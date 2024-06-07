Beşiktaş, yeni yönetim kurulu danışmanını açıkladı!

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni yönetim danışmanını açıkladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bradley Howard Friedel'ı, yönetim danışmanlığı görevine getirildiği açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:
"Kulübümüzden Bilgilendirme
Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir.
Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"