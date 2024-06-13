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Spor

Beşiktaş'ın yeni stoperi İstanbul'a geldi!

Kadro yapılanması için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk transferine kavuşuyor. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı tecrübeli stoper Gabriel Paulista, İstanbul'a geldi.

13 Haziran 2024 Perşembe 00:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni stoperi İstanbul'a geldi!
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Takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u, danışman olarak Brad Friedel'i getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk hedef olarak ise savunmaya takviye belirlendi.

Siyah-beyazlıların kurmayları, Stefan Savic ve Gabriel Paulista ile yaptığı görüşmelerde ilk anlaşmayı Paulista ile sağladı.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında da transferi gündeme gelen ancak son dakikada yönünü 6 aylığına İspanyol devine çeviren deneyimli savunmacı, siyah-beyazlıların teklifini bu kez kabul etti.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Paulista Beşiktaş'tan 2.6 milyon euro ile 3 milyon euro arasında bir yıllık ücret alacak. Paulista, Beşiktaş ile ileri görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.

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