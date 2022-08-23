Beşiktaş'ın yeni transferi 3. ligden geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasına takviye yapmak için İngiltere League One (3. Lig) takımı Sheffield Wednesday'de forma giyen Fisayo Dele-Bashiru'nun peşine düştü.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ FISAYO DELE-BASHIRU

İngiliz kulübünün teknik direktörü Darren Moore, oyuncusunu bırakmak istemese de Bashiru'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Beşiktaş'a transferde avantaj sağlıyor.

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İngiliz basınında çıkan habere göre; 21 yaşındaki oyuncuya talip olan tek takım Beşiktaş değil. Süper Lig takımı Antalyaspor'un da Bashiru'yu transfer listesine almış durumda. İngiltere Championship (2. Lig) temsilcileri Bristol City ve Blackpool da oyuncuyu takip ediyorlar.

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BASHIRU SEZONA MÜKEMMEL BAŞLADI

Dele-Bashiru 5 haftası geride kalan League One'a etkileyici bir başlangıç yaparak ilk 3 maçta 2 gol attı. Ancak daha sonra yedek kulübesinden çıkamadı.

HOCASI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sheffield Wednesday Tenik Direktörü Darren Moore, Nijerya asıllı İngiliz oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme yenilemek istediklerini açıkça belirtirken, İngiliz basınına göre; Bashiru'ya henüz somut bir teklifin sunulmadığı düşünülüyor.

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ALTYAPISI MANCHESTER CITY'DEN

Manchester City altyapısından yetişen merkez orta saha oyuncusu, 2020 yılından beri formasının giydiği Sheffield Wednesday'de 48 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistle oynadı.

Star Gazetesi