Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.
Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.
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