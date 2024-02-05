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Spor

Beşiktaş, yeni transferini açıkladı! Premier Lig stoperi imzayı attı

Beşiktaş, Nottingham Forest'ta forma giyen Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

5 Şubat 2024 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Beşiktaş, yeni transferini açıkladı! Premier Lig stoperi imzayı attı
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Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'tan devre arasındaki ikinci hamle geldi... Jonas Svensson'un imzasıyla transfer penceresini açan Siyah-Beyazlılar ikinci takviyesini de stoper hattına yaptı.

Kara Kartal, İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest'ta forma giyen Joe Worrall'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcunun transferini hem Beşiktaş hem de Ada temsilcisi açıkladı.

Hatırlanacağı üzere tecrübeli oyuncu dün de Dolmabahçe'deydi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın savunma oyuncusu Joe Worrall, takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçı Fiba Holding Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in locasında izledi." ifadeleri kullanılmıştı.

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