Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, sahaya indi

Kulübün yaptığı açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Arnavutluk temsilcisi Tirana ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Çalışma, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Yeni transfer Ante Rebic, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına katıldı.

Beşiktaş, Tirana maçı hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.