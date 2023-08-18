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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov İstanbul'a geldi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, CSKA Moskova'dan transfer ettiği Bakhtiyar Zaynutdinov'u İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncuyu 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

18 Ağustos 2023 Cuma 00:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov İstanbul'a geldi!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi: Bakhtiyar Zaynutdinov

Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ!

Siyah beyazlı kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi.

25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için yapılan temaslarda 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı.

ZAYNUTDINOV KİMDİR?

1,83'lük çok yönlü orta saha oyuncusunun, Pendikspor'la oynanacak lig karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

5 MAÇA ÇIKTI

CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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