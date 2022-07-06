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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam geliyor

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için Standart Liege ile anlaştı. Muleka Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için bu akşam İstanbul'a geliyor

DHA6 Temmuz 2022 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
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Beşiktaş; Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5'inci transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

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