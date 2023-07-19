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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı yeni stoperi Lyanco, İstanbul'a geldi.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'a geldi!
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Siyah-beyazlı kulüp, Lyanco'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Southampton ile 2 milyon kiralama bedeli ve 4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, bu transfer için Southampton ile ortak kulüp sahibi olan Göztepe'ye bir oyuncu gönderecek.

30 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

LYANCO KİMDİR?

Lyanco, 1 Şubat 1997 yılında Victoria, Brezilya'da doğmuştur. 187 cm boyundaki Lyanco, stoper mevkkinde görev yapmaktadır. Brezilya U23 Milli Takımı'nda 10 kez forma giydi. Southampton forması giyen Lyanco, Botafogo U17'de futbola başlamıştır. Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton gibi ekiplerde forma giymiştir. Tüm kariyerinde 138 maça çıkan Lyanco, 4 gol 2 asist üretmiştir.

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