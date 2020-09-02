02 Eylül 2020 Çarşamba 09:57 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 09:57

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Mert Yılmaz için anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bu haber sonrası Beşiktaş taraftarları Mert Yılmaz kimdir, nereli? Mert Yılmaz kaç yaşında? sorularına internet ortamında cevap aramaya başladı. Mert Yılmaz'ın yıllık 200 bin euro garanti ücret kazanacağı da iddialar arasında yer alıyor. İşte Mert Yılmaz'ın biyografisi.

Sağ bek ve golcü transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürürken Alman devi Bayern Münih'in formasını giyen Mert Yılmaz’ın transferi için anlaşma sağlandı. Beşiktaş'ın yeni transferi Mert Yılmaz kimdir, nereli? Mert Yılmaz kaç yaşında? İşte detaylar...



MERT YILMAZ KİMDİR, NERELİ?

8 Mart 1999 tarihinde Berlin'de dünyaya gelen Mert Yılmaz, U-21 Milli Takımımız'da 4 karşılaşmaya çıktı. U-19 Milli Takımımız'da ise 7 maçta görev yaptı.

Altyapı kariyerinde Nordberliner SC, Tennis Borussia Berlin ve RB Leipzig altyapılarında da forma giyen genç oyuncu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ iç ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

1.74 boyundaki sağ bekin güncel piyasa değeri 325 bin Euro olarak gösteriliyor.

RB Leipzig'in U-19 Takımı'nda 49 maça çıkan Mert, Bayern Münih'in ikinci takımında 44 maçta süre aldı.

Mert Yılmaz sağ bek mevkisinin haricinde, sağ kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ortacizgi'nin haberine göre; Beşiktaş, Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz’ın transferi için anlaşma sağladı. Siyah beyazlı yönetim, yaptığı görüşmeler sonucunda Alman devi ile 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. 21 yaşındaki Alman oyuncuya ise yıllık 200 bin Euro maaş verilecek.

Bayern Münih yetkililerinin Beşiktaş yönetiminden transferin resmiyete dönüşmesi için 2 gün süre istediği öğrenildi. Teknik heyetten de Mert Yılmaz’ın gönderilmesi için rapor verilmesi durumunda Beşiktaş, Mert Yılmaz’a imzayı attıracak.