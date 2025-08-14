Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi maçı tribünden takip etti

Beşiktaş'ın Leicester City'den kadrosuna kattığı yeni transferi Wilfred Ndidi, müsabakayı tribünden takip etti. 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, UEFA listesinde olmadığı için bu maçta görev alamadı.

MONTELLA DA DOLMABAHÇE'DE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etti. Kurmaylarıyla birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki yerini alan İtalyan teknik adam, bir süre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile de sohbet etti.