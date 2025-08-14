İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8576
  • EURO
    47,7342
  • ALTIN
    4375.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi maçı tribünden takip etti
Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi maçı tribünden takip etti

Beşiktaş'ın yeni transfer Wilfred Ndidi, siyah beyazlıların St. Patrick's ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

IHA14 Ağustos 2025 Perşembe 23:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni transferi Ndidi maçı tribünden takip etti
ABONE OL

Beşiktaş'ın Leicester City'den kadrosuna kattığı yeni transferi Wilfred Ndidi, müsabakayı tribünden takip etti. 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, UEFA listesinde olmadığı için bu maçta görev alamadı.

MONTELLA DA DOLMABAHÇE'DE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Patrick's ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden takip etti. Kurmaylarıyla birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki yerini alan İtalyan teknik adam, bir süre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile de sohbet etti.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.