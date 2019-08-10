Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro'dan çarpıcı açıklamalar
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, özelliklerini anlattı.
Portekizli sol bek. “Atmosferi ateşli statları severim. Taraftarın saha üzerinde büyük etkisi var. Ancak işler kötü gitse, de, tepkiler benim oyuna odaklanmamı asla etkilemez” sözleriyle oyun karakterini özetledi. Guingamp’ın Hocası Patrice Lair de, “Pedro Rebocho ayrılmak üzere. Çok iyi bir futbolcu. Harika bir insan. Çok profesyonel. Eğer böyle devam ederse daha da ileri gidecek” ifadesini kullandı.
(Akşam)
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