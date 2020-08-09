Beşiktaş, Welinton transferine nokta koymak üzere!.. Son dakika haberine göre Brezilyalı stoper bugün İstanbul'a gelecek ve siyah beyazlı yönetimle sözleşmesiyle ilgili son detayları konuşmak için bir görüşme yapacak.
09 Ağustos 2020 Pazar 12:08 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 12:11
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer etmek istediği Welinton bugün saat 16:00'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş ile prensipte anlaşan Brezilyalı stoperin, siyah beyazlı yönetimle sözleşme detaylarını görüşeceği öğrenildi.