Beşiktaş'ın yeni transferleri sahaya indi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda KF Tirana ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Yeni transferler Daniel Amartey ve Jean Onana, takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Siyah-beyazlılar, KF Tirana maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.