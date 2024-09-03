Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Joao Mario'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlıların anlaşma sağladığı Joao Mario, İstanbul'a geldi.

Portekizli futbolcuyu taşıyan uçak, saat 18.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

31 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulübe imza atacak.



JOAO MARIO'NUN KARİYERİ

Porto'nun altyapısında futbola başlayan Joao Mario, Portekiz'de Sporting ve Benfica formalarını giydi.

Mario, Sporting'den Inter'e 2016'da transfer olurken sonrasında West Ham United ve Lokomotiv Moskova'da da oynadı.

Kariyeri boyunca 441 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 61 gol ve 84 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN 8. TRANSFERİ

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Joao Mario'yla 8. transferini yaptı.

Siyah-beyazlılar daha önce Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Can Keleş, Felix Uduokhai ve Cher Ndour'u kadrosuna katmıştı.