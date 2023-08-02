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Spor

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Onana forma savaşına hazır

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, yeni sezon öncesi forma rekabetine hazır olduğunu ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Sabah2 Ağustos 2023 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Onana forma savaşına hazır
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Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, forma savaşına hazır olduğunu söyledi. Lens'ten 4 milyon euro'ya kadroya katılan 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha, "Ben her zaman rekabete hazırım. Kendi pozisyonumda forma giyen oyuncularla forma savaşına gireceğim. Oynadıkça kalitemi herkese göstereceğim ve sezona damga vuracağım" dedi.

Beşiktaş'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten Onana, "Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Kısa sürede uyum sağladım. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet son derece sıcak karşıladı. Uyum sürecini kısa sürede atlattım. Beşiktaş'ta başarılı bir kariyer geçirmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tirana karşısında sonradan oyuna giren ve kısa sürede kalitesini gösteren Onana'nın rövanşta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Genç oyuncu, orta alandaki savaşçı futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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