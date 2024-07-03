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Spor

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rafa Silva, mesaiye başladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekibe katıldı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Rafa Silva, mesaiye başladı
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Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı futbol takımına katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya "Hoş geldin" diyerek başarı dileğinde bulundu.

Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Rafa Silva, sahada da antrenman yaptı.

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