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Spor

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dele Alli sezonu kapattı

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Dele Alli sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sezonu kapattığını duyurdu.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dele Alli sezonu kapattı
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Beşiktaşlı oyuncu Dele Alli, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ameliyat edildiğini ve bu sezonun kendisi adına sona erdiğini kaydetti.

Instagram hesabından geçirdiği operasyonla ilgili paylaşımda bulunan Nijerya asıllı İngiliz oyuncu, "Ameliyatım başarılı geçti. Ancak ne yazık ki benim için bu sezonun sonuna geldik." ifadelerini kullandı.

Kulüpte olduğu sürede kendisine gösterilen sevgi için tüm Beşiktaşlılara teşekkür eden Dele Alli, "Benim için sezon bitti. Zor birkaç hafta geçirdim ve tamamen iyileşmeme odaklanmak için elimden gelen her şeyi yaptığımdan emin olmak istiyorum. Sosyalleşmelere biraz ara vereceğim. Hazır olduğumda geri döneceğim. Yakında görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

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