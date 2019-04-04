Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Adriano'ya 3 yıl hapis istemi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Adriano'ya büyük şok! Brezilyalı oyuncunun Barcelona'da oynadığı döneme ait bordrosunda dolandırıcılık şüphesine rastlandı. Savcılık, Adriano'nun iki ayrı dönemde vergi usulsüzlüğü yaotığı gerekçesiyle oyuncunun iki farklı suçtan toplamda 3 yıl hapsini istedi.

Katalan bölgesinin saygın gazetelerinden La Vanguardia'nın belgelere dayandırdığı haberde duruşmanın 9 Nisan tarihinde yapılacağı aktarıldı. Ayrıca Adriano'nun 1.1 milyon euro ve 646 bin euro para cezasına çarptırılması da gündemde.

Adriano'nun reklam kampanyalarından elde ettiği gelirleri düşük gösterdiği ve bu nedenle suçlu görüldüğü savcılık tarafından onaylandı. Adriano'nun elde ettiği gelirini, Portekiz'de kurulan Chacun A Sa Place şirketine aktardığı belirtildi.

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