Beşiktaş'ın yıldızı sahneye çıktı

03.02.2020 00:16 - Güncelleme: 03.02.2020 08:00

ÇAYKUR Rizespor’u mağlup ederek kötü gidişatına son veren ve Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçını kazanan Beşiktaş, dün Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı... Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda tüm gözler yeni transfer Kevin Prince Boateng’teydi. Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı oyuncu, dün ilk kez takımla birlikte çalıştı. Boateng, idman başlamadan önce takım arkadaşları ile sohbet etti.

HAFTA SONUNA HAZIRLAN

Tüm takım tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Ganalı yıldız, ardından basın mensuplarına Kartal pozu verdi ve top sektirerek küçük bir gösteri yaptı. Sergen Yalçın, fotoğraf çekimi sonrasında Boateng’le mini bir toplantı gerçekleştirdi. Sergen’in, “Beşiktaş’ımıza tekrar hoş geldin. İlk açılışı yapıyoruz. Hafta sonuna kendini hazırla. Taraftarın önünde sana formayı vereceğim” dediği öğrenildi. Hocasının bu sözlerinin ardından Ganalı’nın mutlu olduğu gözlendi.

DELİ GİBİ SEVERİM

BEŞİKTAŞ, Kevin-Prince Boateng’in antrenman görüntülerini resmi sosyal medya hesabından paylaştı ve altına “Kevin-Prince Boateng ilk idmanına çıktı #DeliGibiSeverim” notunu yazdı. Boateng de kendi hesabından “İlk gün Kara Kartal” mesajını paylaştı.

(Akşam)