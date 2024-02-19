Beşiktaş'ın yıldızlarından galibiyet değerlendirmesi!

Beşiktaş'ın yıldız isimleri Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Milot Rashica, Konyaspor'a karşı alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

ERNEST MUÇİ

"Çok mutluyum ilk iç saha maçımda 3 puan kazandığımız için. Taraftarı daha önceden biliyordum, iç sahada ne kadar desteklediklerini biliyordum. Galibiyeti kazanmak son derece önemliydi"

"Taraftar bizi iten güç. Bugün de bunu hissettirdiler. İkinci yarıda maçı kazandık, ikinci yarıda bunu çok fazla hissettik. Bu harika kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Her maçta aynı şekilde oynamak istiyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum"

"Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek"

SEMİH KILIÇSOY

"Çok mutluyum kazandığımız için. Kazanmamız gerekiyordu. Ben de bir golle katkı sağladım. İyi oynadık, galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz"

"Açıkçası bir hedef koymuyorum maç maç gidiyorum. Atıyorum ama takımın kazanması daha önemli"

MİLOT RASHİCA

"Kazandığımız için çok mutluyum. Evimizde önemli bir galibiyet kazandık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ama bazen bu olmuyor. İlk yarıda iyi değildik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Sonrasında galibiyete ulaştığımız için mutluyuz"

"İlk yarıda rakibin oynamasına müsaade ettik. Biraz daha geriye çekildik. Bunun normalde olmaması gerekiyor. İkinci yarıda bunu değiştirdik. Daha ofansif oynadık ve oyunun kontrolü de bize geçti"