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Spor

Beşiktaş'ın zaferi Avrupa'nın gündeminde! ''Galatasaray'ı küçük düşürdü''

Beşiktaş'ın Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup etmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Siyah beyazlı ekibin son şampiyonu hezimete uğrattığının altı çizilirken 'Sezona rüya gibi başlangıç yaptı. Galatasaray'ı küçük düşürdü ve Süper Kupa'yı kazandı.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Akşam5 Ağustos 2024 Pazartesi 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın zaferi Avrupa'nın gündeminde! ''Galatasaray'ı küçük düşürdü''
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Süper Lig'de son sezonu 6'ncı bitirmesine karşın Türkiye Kupası'nı kazanarak Süper Kupa'da Galatasaray'ın rakibi olan Beşiktaş'ın sürpriz galibiyeti Avrupa basınında da geniş yer buldu. Takımın başına geçeli yaklaşık 1 ay olmasına rağmen oyuncularının ayakları yere basan Hollandalı Giovanni van Bronckhorst, Avrupa gazetelerinin övgüsünü kazandı. Ayağının tozuyla kupa alan 49 yaşındaki hocayla ilgili ülkesinin basınından AD.NL, "Rüya gibi başlangıç yaptı. Galatasaray'ı küçük düşürdü ve Süper Kupa'yı kazandı. Bundan daha gurur verici olamazdı." diye yazdı.

TÜRKİYE'DE TARİHİ BAŞLANGIÇ

Köklü İspanyol gazetesi Marca da siyah beyazlıların galibiyetini, "Beşiktaş, Galatasaray'ı küçük düşürerek 10'uncu Süper Kupa'ya imza attı. 18'inci kupasını vitrine ekleyemeyen Galatasaray, galibiyetin oldukça gerisinde kaldı." sözleriyle yorumladı. İspanyol AS gazetesi ise, "Immobile, Beşiktaş ile ilk resmi maçına iki golle çıktı. Rafa Silva da muhteşem oynadı. İki kaliteli ayak da Türkiye'de tarihi bir başlangıca imza attı. Son şampiyon Galatasaray favori olsa da Türk Kupası sahibi Beşiktaş, rakibini sahadan sildi" ifadelerine yer verdi.

BRONCKHORST, ASLAN'I KATLETTİ

Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un memleketi Hollanda'da neredeyse tüm gazeteler Beşiktaş'ın zaferini yazdı. Jonas Svensson ve Ciro Immobile'yi oyuncu performanslarında öne çıkaran Hollanda gazetesi VI.NL, 49 yaşındaki hocadan da övgüyle bahsetti. Siyah beyazlı kariyerine yıldızlarla başlayan Bronckhorst ile ilgili, "Galatasaray'ı katletti ve Beşiktaş ile kupaya uzandı. Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun uzatma dakikalarında attığı gollerle durum tam olarak bir katliama dönüştü: 0-5" ifadelerini kullandı. Başarılı hocanın Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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