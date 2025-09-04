İSTANBUL 30°C / 22°C
Beşiktaş'ın zorlu fikstür! 16 günde kritik 4 maç

Takımı teknik direktör Sergen Yalçın'a emanet eden Beşiktaş'ı milli aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlı ekip 13 Eylül'de başlayacak süreçte, 28 Eylül'e kadar 4 maça çıkacak. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın zorlu fikstür! 16 günde kritik 4 maç
Beşiktaş, ligin 5'inci haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Siyah beyazlılar bu karşılaşmanın ardından İzmir deplasmanına gidecek. Sergen Yalçın ve öğrencileri, 19 Eylül'de Göztepe'ye konuk olacak.

Beşiktaş, 5 gün sonra yine bir dış saha müsabakasına çıkacak. Siyah beyazlılar, 24 Eylül'deki 1'inci hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş'ın Eylül ayındaki son maçı Kocaelispor ile... Sergen Yalçın ve öğrencileri, 28 Eylül'de Trendyol Süper Lig'in yeni ekibini ağırlayacak.

Beşiktaş, 16 günlük süreçte 1'i erteleme olmak üzere 4 maça çıkacak.

